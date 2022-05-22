Başkan Kılınç, Adıyaman'ı dünyaya tanıtacaklarını söyledi - Haberler

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ' Adıyaman'da Turizm Sektörünün Yeniden Canlandırılması Projesi' çerçevesinde İtalya'ya gitti. Başkan Kılınç, Adıyaman'ı bütün dünyaya tanıtacaklarını vurguladı.

Aralarında Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ahmet Günaydın'ın da bulunduğu heyetle birlikte İtalya'nın başkenti Roma'da çeşitli ziyaretlerde de bulunan Başkan Kılınç, Adıyaman Turizmini güçlendirmek için ellerinden gelen bütün çabayı sarf ettiklerini dile getirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Kılınç, "UNESCO dünya miras alanlarını kapsayan ziyaretimiz ile yurtdışındaki iyi uygulama örnekleri inceleyecek, yerel yöneticiler ve destinasyon yönetim organizasyonları ile toplantılar yapacak ve Nemrut Dağı Tümülüsü başta olmak üzere ilimizdeki tüm turizm alanlarının yönetimi ve teknik konularda beşeri sermaye kapasitesini güçlendirileceğiz. Adıyaman Turizmini canlandırmak için geldiğimiz Roma'da, Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Kültür ve Tanıtım Müşaviri Rıza Haluk Soner ve bin 200 acente başkanı ve aynı zamanda FIAVET Lazio Eyalet Başkanı da olan Stefano Corbari ile toplantımızı gerçekleştirdik. Adıyaman kültürünü ve turizm potansiyelini tanıtarak, heyeti Adıyaman'a davet ettik" diye konuştu.

Başkan Kılınç, İtalya ziyareti çerçevesinde görüşmelerinin devam edeceğini de belirtti. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel