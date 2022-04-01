Başkan Kılıç: "Sofrasında olmadığımız ihtiyaç sahibi kalmayacak" - Haberler

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Başkan Kılıç: "Sofrasında olmadığımız ihtiyaç sahibi kalmayacak"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Kılıç:

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Bu mübarek ayda, evine girmediğimiz, sofrasında olmadığımız ihtiyaç sahibi hemşehrimiz kalmayacak" dedi.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Bu mübarek ayda, evine girmediğimiz, sofrasında olmadığımız ihtiyaç sahibi hemşehrimiz kalmayacak" dedi.

Her yıl bereketi ile gelen Ramazan ayına erişmenin huzurunu yaşadıklarını belirten Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Bir Ramazan ayına daha ulaşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız. Güzelliklerle dolu olan bu rahmet ve mağfiret ayında; kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmemesini ve bizleri dostluk, barış ve kardeşlik duygularının hakim olduğu nice güzel günlere kavuşturmasını, tuttuğumuz oruçların ve yaptığımız ibadetlerin kabul olmasını Yüce Allah'tan diliyorum" diye konuştu.

"Her ihtiyaç sahibinin sofrasında olacağız"

Sosyal belediyecilik ilkesiyle her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da Termeli hemşehrilerinin yanlarında olduklarını ifade eden Başkan Kılıç, "Bu mübarek ayda, evine girmediğimiz, sofrasında olmadığımız ihtiyaç sahibi hemşehrimiz kalmasın diye Terme Belediyesi olarak yanlarında olmayı görev biliyoruz. Ekiplerimiz tarafından binlerce ailemiz için hazırlanan Ramazan erzak kolileri dağıtılmaya başlandı. Ayrıca yüzlerce ailemiz için Sosyal Market kartlarımız hazır dağıtılıyor. Yine evlerinden çıkamayan, hasta, engelli, yaşlı ve kimsesiz durumdaki vatandaşların evlerine iftar yemeklerini ayaklarına ulaştırıyoruz. Gönül belediyeciliğini ön plana koyarak her hemşehrilerimize ulaşmaya özen gösteriyoruz. Her zaman olduğu gibi bu Ramazan Ayında da vatandaşlarımızın yanındayız. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar en içten dileklerimle tüm hemşehrilerimizin Ramazan-ı şerifini en içten dileklerimle tebrik ediyor, bu mübarek ayın ülkemiz, İslam Alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Başkan Kılıç: Sofrasında olmadığımız ihtiyaç sahibi kalmayacak

Başkan Kılıç: Sofrasında olmadığımız ihtiyaç sahibi kalmayacak

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ali Kılıç, Mevla, Terme, Yerel, Haberler

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