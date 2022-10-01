Başkan Gültak, yaş almış vatandaşlarla bir araya geldi

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" vesilesiyle, ilçeye bağlı Karaduvar Mahallesi'nde hizmet veren Özel Akdeniz Nadire İlkin Engelli Bakım Merkezi'ni ziyaret ederek, yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşlarla bir araya geldi.

Buluşmada sözü ilk alan bakım merkezinin sahibi Nadire İlkin, ziyaretten duydukları sevinç ve mutluluğu dile getirerek, Başkan Gültak'a teşekkür etti. Merkezin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı ve 100 kişi kapasiteli olduğunu belirten İlkin, 2020 yılından beri hizmet verdiklerini anlattı. İlkin, "Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızla birlikte merkezimizde gayet mutlu ve huzurlu bir yaşam sürüyoruz. Sizleri her zaman aramızda görmek istiyoruz, onur duyduk, mutlu olduk" dedi.

Planladıkları ziyareti pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kaldıklarını belirten Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da salgının etkisini yitirmesiyle, ilk fırsatta merkezi ziyaret ettiklerini söyledi. Gültak, "Bu hafta, Dünya Yaşlılar Haftası. İnsanoğlu doğuyor, büyüyor ve yaşlanıyor. Allah ömür verirse bizler de o yaşlara geleceğiz. Dolayısıyla hem dinimizde hem örf ve adetlerimize göre yaşlılarımız bizim başımızın tacıdır. Çocuklarını büyüttüler, askerlik yaptılar, çalıştılar. Yani devlet için gereken ne varsa yaptılar. Yani başımızın tacıdırlar. Yaşlılarımıza bakmak büyük sevaptır. Bakmadığınız takdirde unutmayalım ki biz de bir gün yaşlanacağız. O zaman da bize bakan birileri olmaz. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet. Engelli, yaşlı, dul ve yetim vatandaşlarını asla yalnız bırakmaz" şeklinde konuştu.

Vefat edene dek anne ve babasını yalnız bırakmadığını, onlarla birlikte yaşadığının altını çizen Gültak, "Yaşlılarımıza mutlaka bakacağız. Bunu söylerken de edebiyat yapmıyorum. Çünkü hayatıyla ve yaşantısıyla da bunu ispatlamış bir insan olarak bunu söylüyorum. Yaşlılarımızın değerini bilelim ve onlara sahip çıkalım. Çünkü onların duaları bizleri kurtaracaktır. Bir kez daha Yaşlılar Haftanız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Gün dolayısıyla, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü organizesinde, yaşlı ve engelli bakım merkezinde gerçekleşen buluşmada, merkezde hizmet alan yaş almış vatandaşlar için bir pasta da kesildi. - MERSİN