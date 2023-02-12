Başkan Çiftçi'den can kurtaran kahraman ekiplere: 'Sizinle gurur duyuyoruz'

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, depremin vurduğu Adıyaman'da canla başla çalışan Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma timini (ÇAK-TİM) ziyaret etti. Çiftçi, "Sizinle gurur duyuyoruz. Yaptığınız bu özverili çalışmayı hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, depremin ardından Adıyaman'da enkazın altındaki vatandaşları kurtarmak için gece gündüz çalışan Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma timini ziyaret etti. Cansiperane çalışan ekipleri kutlayan Çiftçi, "5 günde 5 kişinin yeniden hayata tutunmasını sağladınız. Depremin ilk günü bölgeye gelerek enkazdan vatandaşları kurtarmak için canla başla mücadele ettiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Yaptığınız özverili çalışmaları hiçbir zaman unutmayacağız" diye konuştu. - KOCAELİ