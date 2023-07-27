Başkan Alan, Fevzipaşa Caddesi'nde esnafları gezdi

Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Fevzipaşa Caddesinde esnafları ziyaret etti.

Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Fevzipaşa Caddesindeki esnafları ziyaret etti. Başkan Alan, esnaflarla sohbet ederek sıkıntılarını dinledi. Esnafların şemsiye projesine de cevap veren Başkan Alan, "En kısa sürede hayata geçireceğiz" dedi. - ZONGULDAK