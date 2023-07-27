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Başkan Alan, Fevzipaşa Caddesi'nde esnafları gezdi

Yerel Haberler

Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Fevzipaşa Caddesinde esnafları ziyaret etti.

Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Fevzipaşa Caddesinde esnafları ziyaret etti.

Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Fevzipaşa Caddesindeki esnafları ziyaret etti. Başkan Alan, esnaflarla sohbet ederek sıkıntılarını dinledi. Esnafların şemsiye projesine de cevap veren Başkan Alan, "En kısa sürede hayata geçireceğiz" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zonguldak Belediyesi Yerel Haberler

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