Başkan Alan, Fevzipaşa Caddesi'nde esnafları gezdi
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Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Fevzipaşa Caddesinde esnafları ziyaret etti.
Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Fevzipaşa Caddesinde esnafları ziyaret etti.
Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Fevzipaşa Caddesindeki esnafları ziyaret etti. Başkan Alan, esnaflarla sohbet ederek sıkıntılarını dinledi. Esnafların şemsiye projesine de cevap veren Başkan Alan, "En kısa sürede hayata geçireceğiz" dedi. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel