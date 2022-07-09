Başkale'de bayramlaşma programı düzenlendi

Van'ın Başkale ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakamlık binasında düzenlenen bayramlaşma törenine İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, esnaf ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, bayramların önemine değinerek, "Bayramlar sevgi, saygı, dostluk, barış ve hoşgörünün hakim olduğu, birlik ve beraberliğin pekiştiği, yardımlaşma duygularının ön plana çıktığı ve toplumda millet olma şuurunun şekillendiği günlerdir. Bu duygularla Başkaleli hemşehrilerim başta olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutlar, sağlık huzur ve esenlik içerisinde bir bayram geçirmelerini temenni ederim" dedi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel