Balıkesir Motosiklet Festivali, Doğa ve Müzik Tutkunlarını Buluşturacak

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 13.'sü düzenlenecek "Uluslararası Balıkesir Motosiklet Festivali", binlerce motosiklet, doğa tutkunu ile müzikseveri bir araya getirecek.

10Riders Balıkesir Motosiklet Kulübü tarafından organize edilen ve "Türkiye'nin En İyi Motosiklet Festivali" ödülüne sahip olan Motofest'te, katılımcılar için Ayvalık adaları tekne turları, ödüllü yarışmalar, çekilişler ve sürpriz etkinliklerin yer alacak. Festivalde ayrıca ünlü sanatçılarda sahne alacak.

Festivalde Mirkelam rüzgarı esecek

4-7 Eylül tarihmeri arasında düzenlecek Balıkesir Motofest'te, Retrobüs, Mösyö, Touche ve Önce Sen Kapat grupları sahneye çıkacak. Ferhat Hakan'ın DJ performansı ise festival boyunca sürecek. Motofest'in en çok beklenen anı ise Türk pop müziğinin sevilen ismi Mirkelam'ın konseri olacak.

Festival yurtiçi ve yurtdışından katılımcıları ağırlayacak

Katılımcıların festival alanında karavan ve çadırlarını kurarak doğayla iç içe konaklama imkanı bulacağı festivalde, yapılacak çekilişle Motosiklet hediyesiyle birlikte yüzlerce hediye sahiplerini bulacak. Ayvalık, Cunda Adası'nın eşsiz doğasında gerçekleştirilecek festivale, yurt içinden ve yurt dışından binlerce motosiklet tutkununun katılması bekleniyor.

Festivalin Organizatörü kulüp başkanı Özgür Candar, "Bu yıl 13.'sünü düzenleyeceğimiz motosiklet festivali için Cunda'dayız. Ödüllü motosiklet Festivali'ndesiniz. Rekorlar kıracak bir festival olacak Türkiye'nin her yerinden motosiklet kullanıcıları burada ama aynı zamanda Rusya'sından Bulgaristan'a Yunanistan'dan Almanya'sına kadar katılımcılar var. Hala yolda gelenler var, 4 gün boyunca etkinliklerimiz olacak, Ayvalık tekne turumuz olacak. Motorcular Ayvalık'ı gezecekler, şehir turlarız olacak. Akşamları da çok güzel konserlerle birlikte eğleneceğiz. Hem katılımcılarımıza Balıkesir'i tanıtmak istiyoruz hem de Cunda'nın güzelliklerini görmelerini istiyoruz. Yine çok güzel bir festivale imza atacağız" diye konuştu.

Moto-Drive branşında Türkiye Kadın Şampiyonu olan Sema Ersoy, "Ankara Trafik Şube Denetleme Müdürlüğü'nde uzun yıllar motosikletli trafik polisi olarak görev yaptım. 2014 yılında ilk defa Moto Drive branşında Türkiye motosiklet federasyonu düzenlediği ilk kadın Türkiye şampiyonu olarak tarihe ismimi yazdırdım. 1995'ten beri motosiklet kullanıyorum şu an 50 yaşındayım, birçok festivale katılmaya çalışıyorum. Balıkesir şu an için bana göre Türkiye'nin en büyük ve özel festivali. Burada bir çok şehirden arkadaşlarımızla karşılaşıyoruz o yüzden festivalleri çok seviyorum" dedi.

Festivale katılan İlker Eren, "İstanbul'dan geliyorum 30 yıldır motor kullanıyorum bu festival her sefer sabırla beklediğim giderken de hüzünle gittiğim en kaliteli festivallerden biri" dedi.

Serkan Acar, "İstanbul Beylikdüzü'nden geliyoruz. Beylikdüzü motosiklet kulübü 8 seneden beri üst üste bu festivaldeyiz. Burada etkinlikler var müzikler var oyunlar var çekiliş var hediyeler var" dedi. - BALIKESİR