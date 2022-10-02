Balaban Mesire Alanı'na vatandaşlardan tam not

Yıldırım Belediyesi'nin piknik yapmak ve temiz havanın keyfini çıkarmak isteyen ilçe sakinleri için hizmete açtığı Balaban Mesire Alanı, Yıldırımlı vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Aileleri ile birlikte huzurlu bir gün geçirmek için Balaban Mesire Alanı'nı tercih eden Yıldırımlılar, yeşilin ve doğanın tadını doyasıya çıkarıyor.

Yıldırım Belediyesi, ilçenin 'yeşil' kimliğine kavuşması için çevre yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Yıldırım'ın yeşil alan miktarını 1,5 milyon metrekare artırmak hedefiyle çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi bu çerçevesinde; 3,5 yıl içinde 18 adet parkı ilçeye kazandırırken, 32 parkı da sil baştan yeniledi. Yıldırım Belediyesi, kente nefes aldıracak projeler çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi eliyle Vakıf Bera Kent Parkı'nı ve Balaban Mesire Alanı'nı ilçeye kazandırdı. Mayıs ayında AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala'nın da katıldığı törenle hizmete açılan Balaban Mesire Alanı'nda Yıldırımlıların huzuru ve mutluluğu için her ayrıntı düşünüldü. 48 bin metrekarelik alana sahip Balaban Mesire Alanı'nın bünyesinde; barbekülü kamelyalar, piknik masaları, çocuklar için ahşap oyun alanları, yürüyüş yolları, mescit ve çeşmeler, 1 tanesi kadın kooperatifine tahsis edilen kır lokantaları bulunuyor.

Yeşil Yatırım

Balaban Mesire Alanı'nda Yıldırımlıların aileleri ile birlikte mutlu bir gün geçirmesi için her imkanın bulunduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışıyla çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle hemşehrilerimizi günün yorgunluğundan kurtaracak sosyal mekanları ilçeye kazandırıyoruz. Bunlardan birisi olan Balaban Mesire Alanı, açıldığı günden bu yana şehrin gözdesi oldu. Doğayla iç içe olan piknik alanımızda hemşehrilerimiz hoşça vakit geçirirken, geleceğimizin teminatı yavrularımız da farklı oyun gruplarıyla eğlenceli vakit geçiriyor. Temizlik ve bakım işlemlerinin düzenli olarak yapıldığı mesire alanımız, piknik yapmak ve doğa ile baş başa bir gün geçirmek isteyen hemşehrilerimiz tarafından yoğun ilgi görüyor. Buraya gösterilen ilgiden dolayı tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Tüm gayretimiz; 7'den 70'e herkesin hayatını kolaylaştırmak ve onların mutluluklarını artırmak için canla başla hizmet üretmektir" ifadelerini kullandı. - BURSA