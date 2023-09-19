Bakan Işıkhan: "Huzur ve güven içerisinde yaşayabiliyorsak şehitlerimiz ve gazilerimizin cesaretleri sayesindedir" Bir dizi ziyaret çerçevesinde Zonguldak'ta gazilerle bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bugün huzur ve güven içerisinde yaşayabiliyorsak şehitlerimiz...

Bakan Işıkhan: "Huzur ve güven içerisinde yaşayabiliyorsak şehitlerimiz ve gazilerimizin cesaretleri sayesindedir"

ZONGULDAK - Bir dizi ziyaret çerçevesinde Zonguldak'ta gazilerle bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bugün huzur ve güven içerisinde yaşayabiliyorsak şehitlerimiz ve gazilerimizin cesaretleri sayesindedir" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Zonguldak'ta gazilerle yemekte bir araya geldi.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Polisevi'nde yemek programı düzenlendi. Bakan Işıkhan salona girişte gazilerle selamlaşarak hatırlarını sordu.

Programda konuşan Bakan Işıkhan, "Bu anlamlı tören vesilesiyle 19 Eylül Gaziler Günü'nüzü en içten dileklerimle kutluyor, kanlarıyla suladıkları bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi ve ahirete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Bugün burada bizlerle bir arada bulunan kıymetli gazilerimiz ve yakınları başta olmak üzere istiklalimiz ve istikbalimiz için mücadele vermiş, hayatta olan gazilerimize de şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyor, esenlikler diliyorum" dedi.

"Hiç kuşkusuz bugün huzur ve güven içerisinde yaşayabiliyorsak, şanlı bayrağımızı korkmadan, göğsümüzü gere gere tüm coğrafyalarda dalgalandırabiliyorsak bin yıllık kadim tarihimizi yazan vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için, bekası için, mücadele veren şehitlerimiz ve gazilerimizin cesaretleri sayesindedir" diyen Işıkhan, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizim ortak değerlerimiz, vatan sevdamız, tüm farklılıkları ortadan kaldıran müşterek noktamızdır. Bu şuurla sadece bir gün değil her daim minnet duygusuyla başta Bakanlığımız olmak üzere devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla şehit yakınlarımız ve gazilerimizin yanında olmaya devam edecektir. Günün anlam ve önemine binaen töreni organize eden Valiliğimize, katılımları dolayısıyla tüm komuta kademesine ve mülki amirlerimize teşekkür ediyorum. Bu duygularla bir kez daha Gaziler Gününüzü tebrik ediyorum. Gazilerimize ve ailelerine tekrar esenlikler diliyor, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.