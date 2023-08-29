Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir'den Bitlis ziyareti

İstanbul Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Bitlis ve ilçelerinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Beraberindeki heyetle geldiği Bitlis'te iki gün boyunca çeşitli ziyaretler gerçekleştirip, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, tarih kokan şehir Bitlis ve ilçelerine adeta hayran kaldı. Bitlis ziyaretiyle ilgili açıklamada bulunan Başkan Özdemir, Bağcılarda nüfusu yoğun olan şehirlere ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirterek, bu şehirlerden birinin de Bitlis olduğunu söyledi. Bitlis'te olmaktan son derece mutlu olduğunu ifade eden Özdemir, "Özellikle Bağcılarımızda yoğun bir şekilde nüfusu bulunan Bitlis ve Van yöremizin kıymetli vatandaşlarımızla kendi memleketlerinde buluşmayı arzu etmiştik. Özellikle bu yaz döneminde Bağcılarımızda yoğun nüfusu olan memleketleri ziyaret etme gayreti içerisinde olduk. Bu anlamda birçok memleketimize de gitme fırsatı bulduk. Bugünde bu memleketlerimizden biri olan kadim şehir Bitlis'teyiz. Ziyaretimizle tabi özellikle Bitlis'in, Ahlat'ın, Adilcevaz'ın Selçuklu kenti olan bu şehirlerin o tarihi dokusunu da görmüş olduk. Özellikle Van Gölü'nün etrafında yerleşen atalarımızın izlerini burada bulmuş olduk. Ümit ediyorum ki inşallah bundan sonraki süreçte daha da fazlasıyla bölgeye ziyaretlerde bulunup, inşallah bölgemizi daha iyi anlayabilme, daha iyi okuyabilme fırsatı bulmayı ümit ediyoruz" dedi.

"Ecdadımızın izini görmüş olduğumuz bu topraklarda bulunmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz" diyen Başkan Özdemir, "Şu anda Anadolu'ya açılan kapıdayız. Anadolu'nun Türkleşmesine vesile olan giriş noktasındayız. Tabi çok özel duygular hissediyoruz. Gerçekten o günlerin izlerini burada bulabilmek, o günkü ruhu burada yeniden teneffüs etmemize vesile olan bir alandayız. Bu vesile ile de Sultan Alpaslan'a ve şanlı ordumuza tekraren şükranlarımızı sunuyoruz. Sonraki dönemde de vatan ve milletimiz için canını veren bütün şehitlerimize de, ömrünü veren gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu. - BİTLİS