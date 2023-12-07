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Ayvalık'ta şiddetli yağış sırasında hortum oluştu

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında akşam saatlerinde şiddetli yağış sırasında çıkan hortum balıkçılar tarafından görüntülendi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında akşam saatlerinde şiddetli yağış sırasında çıkan hortum balıkçılar tarafından görüntülendi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi açıklarında akşam saatlerinde şiddetli yağış sırasında hortum oluştu. Paniğe neden olan hortum, balıkçılar tarafından görüntülendi. Bir süre etkisini gösteren hortum, kıyıya varmadan gözden kayboldu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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