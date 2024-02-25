Aydın'ın Germencik ilçesinde bahçeler bembeyaz açtı

Aydın'ın Germencik ilçesinde incir ve zeytin bahçelerinde açan papatyaların mis kokusu etrafı sararken, bembeyaz bir görünüme kavuştu.

Aydın'da hava sıcaklığı mevsim normalinin üstünde seyrediyor. İlk cemre 20 Şubat'ta havaya düşerken ikinci cemre ise 27 Şubat'ta suya düşecek. Havaların sıcak gitmesi nedeniyle Germencik'in Selatin Mahallesi'nde bulunan zeytin ve incir bahçelerindeki binlerce çiçek açtı. Çevreyi mis gibi bir koku sararken bahçeler bembeyaz görüntüsüyle muhteşem bir atmosfer oluşturdu. Selatin köyünü ziyaret eden vatandaşlar da papatyalardan topladı. - AYDIN