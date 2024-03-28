Aydın İl Jandarma Komutanlığı Efeler Kardeşköy İlkokulu'nda Fidan Dikim Etkinliği Gerçekleştirdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Efeler Kardeşköy İlkokulu'nda öğrenci ve öğretmenler ile fidan dikim etkinliğine katıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca, 21-26 Mart tarihleri arasında 'Orman Haftası' olması sebebiyle, Efeler İlçesi sorumluluk sahasında bulunan Kardeşköy İlkokulunda 'Minik Ellerden Geleceğe Nefes' sloganıyla etkinlik gerçekleştirildi. Okul öğrencileri ve öğretmenlerle birlikte çocuklarda çevre ve doğa bilincinin oluşturulması maksadıyla ağaç dikimi gerçekleştiren jandarma ekipleri, öğrencilere Orman Haftası'nın önemi, çevreye, doğaya karşı duyarlı bir birey olmanın önemi hakkında bilgilendirmede bulundu. - AYDIN