Aydın Devlet Hastanesi'nde yangın paniği

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde hizmet veren Aydın Devlet Hastanesi'ndeki arşiv odasını saran duman kısa süreli paniğe yol açtı.

Olay, Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın Devlet Hastanesi'nin arşiv odasında yoğun duman meydana geldi. Dumanı fark eden hastane personelleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, dumanın kaynağını bulmak için çalışma başlattı. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından ekipler, dumanın arşiv odası dışındaki bahçenin mazgal bölümünden çıktığını tespit etti. Dumanın çıktığı noktada söndürme çalışması gerçekleştirilirken, paniğe yol açan dumanın, mazgala atılan sigara izmaritinden kaynaklandığı tespit edildi. Olay büyümeden kontrol altına alınırken, ekipler inceleme başlattı.