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Aydın'da öğrenciler güneş enerji santralini inceledi

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Aydın'da eğitim gören öğrenciler, Çine'deki güneş enerji santralinde incelemelerde bulundu. Efeler Mesleki Eğitim Merkezi Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı öğrencileri, mesleki becerilerini geliştirmek için düzenlenen etkinliklere katılıyor.

Aydın'da eğitim gören öğrenciler, düzenlenen gezi ile Çine'deki güneş enerji santralinde incelemelerde bulundu.

Efeler mesleki eğitim Merkezi Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı 12'inci sınıfta eğitim gören öğrencileri mesleki becerilerini ve bilgilerini geliştirmek için düzenlenen etkinliklere katılmaya devam ediyor. Öğrenciler son olarak, Çine ilçesinde yapımı tamamlanan 3,5 mw kurulu gücündeki Güneş Enerji Santrali'nde (GES) incelemelerde bulundu. Santral yetkilileri tarafından öğrencilere işletmedeki işleyiş hakkında bilgilendirmede bulunuldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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