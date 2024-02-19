Aydın'da öğrenciler güneş enerji santralini inceledi

Aydın'da eğitim gören öğrenciler, düzenlenen gezi ile Çine'deki güneş enerji santralinde incelemelerde bulundu.

Efeler mesleki eğitim Merkezi Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı 12'inci sınıfta eğitim gören öğrencileri mesleki becerilerini ve bilgilerini geliştirmek için düzenlenen etkinliklere katılmaya devam ediyor. Öğrenciler son olarak, Çine ilçesinde yapımı tamamlanan 3,5 mw kurulu gücündeki Güneş Enerji Santrali'nde (GES) incelemelerde bulundu. Santral yetkilileri tarafından öğrencilere işletmedeki işleyiş hakkında bilgilendirmede bulunuldu. - AYDIN