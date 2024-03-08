Aydın'da Kadına Şiddetle Mücadele Etkinliği

Aydın'ın Kuşadası ve Söke ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan "Kadına El Kalkamaz" etkinliğinde, vatandaşlar kadına yönelik şiddete karşı bilgilendirildi, KADES uygulaması tanıtıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi ile Söke ilçesi Ağaçlı Mahallesi'ni ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette ekipler, vatandaşları kadına yönelik şiddet konusunda bilgilendirirken, 6284 Sayılı Kanun ve KADES uygulamasını tanıttı. Ayrıca "Kadına El Kalkamaz" mottosuyla yapılan çalışmalar çerçevesinde vatandaşları bilgilendirerek, broşür dağıttı. Kadına şiddetle mücadele çerçevesinde vatandaşların bilgilendirilmesi hedefiyle gerçekleştirilen etkinliklerin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN