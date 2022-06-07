Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri Kursiyerleri Resim Sergisi Açtı - Haberler

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri Kursiyerleri Resim Sergisi Açtı Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri’nin resim eğitmenlerinden kurs alan vatandaşlar, hem yeteneklerini geliştirdi hem de birbirinden güzel eserler ortaya çıkardı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri'nin resim eğitmenlerinden kurs alan vatandaşlar, hem yeteneklerini geliştirdi hem de birbirinden güzel eserler ortaya çıkardı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi kursiyerlerinin ellerinden çıkan resimler, yıl sonu etkinliği kapsamında Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergide yerlerini aldı. 27 kültür merkezinden yüzlerce kursiyerin eserlerinin yer aldığı sergi, yoğun bir katılımla açıldı. Yağlı boya, akrilik boya, sulu boya ve karakalem resimlerinin ağırlıkta olduğu sergide, renklerin müthiş uyumu ve kursiyerlerin hayal dünyasının tuvallere yansımasıyla, ortaya çıkan eserler, sanatseverlerle buluştu. Kültür Merkezleri Yıl Sonu Resim Sergisi, Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde 10 Haziran'a kadar ziyarete açık olacak. ANKA / Yerel Aydın Yerel Haberler

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