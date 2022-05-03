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Ayağı kırılan yavru dağ keçisi tedavi altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ayağı kırılan yavru dağ keçisi tedavi altına alındı

Adıyaman'da, ayağı kırık olan yavru dağ keçisi köylüler tarafından yakalanarak Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, ayağı kırık olan yavru dağ keçisi köylüler tarafından yakalanarak Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı dağ keçisi, tedavi altına alındı.

Adıyaman merkeze bağlı Şerefli köyü yakınlarında gezinen Hamza ve Hasan Payam isimli köylüler, ayağı kırık bir dağ keçisi yavrusu fark etti. Dağ keçisinin yürüyemediğini ve acı çektiğini anlayan Hasan ve Hamza Payam, durumu Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Hasan ve Hamza Payam, ekipler gelene kadar yavru dağ keçisini yakalayarak su ve yiyecek verdi. Köylülerin bir süre sevdiği dağ keçisi yavrusu, daha sonra belirtilen bölgeye gelen Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekiplerce teslim alınan yavru dağ keçisi, tedavi edilmek üzere götürüldü. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Parklar, Dağ keçisi, Adıyaman, Yerel, Haberler

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