Hızar'dan stratejik çağrı: "Avrupalı Türkler ve Göçmenler Bakanlığı kurulmalı"

Ali Hızar, Avrupa'da yaşayan 7,2 milyon Türk'ün hukuki, sosyal ve ekonomik bağlarının korunması amacıyla 'Avrupalı Türkler ve Göçmenler Bakanlığı' kurulmasını önerdi. Bu bakanlık, Türkiye ile olan kültürel bağların güçlenmesi ve diaspora potansiyelinin değerlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

Avrupa Kayseri İşverenler Birliği (AKİB) Kurucu Genel Başkanı Ali Hızar, Avrupa'da yaşayan yaklaşık 7,2 milyon Türk'ün kimlik, kültür, ekonomik ve hukuki bağlarının korunması ve bu büyük diasporanın kaybedilmemesi adına "Avrupalı Türkler ve Göçmenler Bakanlığı" kurulmasının artık bir zorunluluk haline geldiğini ifade etti.

Avrupa ülkelerinde yaşayan milyonlarca Türk'ün yalnızca bireysel sorunlarla değil; asimilasyon, kimlik erozyonu, aidiyet duygusunun zayıflaması ve kurumsal sahipsizlik gibi uzun vadeli risklerle de karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Hızar, mevcut dağınık yapıların bu sorunlara bütüncül çözümler üretmekte yetersiz kaldığını vurguladı. Hızar, "Avrupa'daki Türk toplumu, Türkiye'nin ekonomik, kültürel ve diplomatik gücünün doğal bir uzantısıdır. Ancak bu büyük potansiyel yeterince sahiplenilmezse, nesiller içerisinde Türkiye ile bağları zayıflayan, kimliğini kaybeden bir kitleyle karşı karşıya kalabiliriz. Bu nedenle Avrupalı Türkler ve Göçmenler Bakanlığı, gecikmiş ancak hayati bir adımdır" dedi.

Amaç "Kaybetmemek, korumak ve güçlendirmek"

Hızar, kurulması önerilen bakanlığın temel amacının Avrupa'daki Türkleri yalnızca yurt dışında yaşayan vatandaşlar olarak değil, stratejik bir diaspora gücü olarak ele almak olması gerektiğini dile getirerek, "Bu kapsamda, Avrupa'daki Türklerin hukuki, sosyal ve ekonomik haklarının tek merkezden takip edilmesi. Irkçılık, ayrımcılık ve İslamofobiye karşı daha güçlü ve organize bir devlet refleksi geliştirilmesi, eğitim alanında ana dil, kültür ve tarih bağlarının nesiller boyunca korunması, gençlerin Türkiye ile bağlarını koparmadan Avrupa'da başarılı bireyler olarak yetişmesini sağlayacak burs, staj ve kariyer programlarının artırılması, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasıyla koordineli, sahaya dokunan ve kalıcı hizmet modellerinin hayata geçirilmesi gerekir" diye konuştu.

"Hizmet götürmezsek, bağ zayıflar" uyarısı

AKİB Genel Başkanı Ali Hızar, Avrupa'daki Türklerin devletten yeterli hizmet ve ilgi görmemesi durumunda bu kitlenin zamanla farklı siyasi ve kültürel merkezlerin etkisine açık hale geleceği uyarısında bulunarak, "Bağlılık yalnızca söylemle değil, hizmetle güçlenir. Vatandaşımıza eğitimde, hukuki destekte, ekonomik iş birliklerinde ve sosyal hayatta dokunamazsak bu bağı korumamız mümkün olmaz. Bu nedenle kurulacak bir bakanlık, yalnızca idari değil, aynı zamanda stratejik bir yatırımdır" şeklinde konuştu.

Devlete tavsiye niteliğinde bir çağrı

Bu önerinin bir eleştiri değil; yol gösterici ve yapıcı bir devlet tavsiyesi olduğunun altını çizen Hızar, "7,2 milyonluk Avrupa Türkü, doğru politikalarla Türkiye'nin en güçlü yumuşak gücü olabilir. Bu potansiyeli korumak ve geliştirmek hepimizin sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Ali Hızar ayrıca, Avrupalı Türkler ve Göçmenler Bakanlığı'nın kurulmasının hem Avrupa'daki vatandaşların daha kaliteli ve eşit hizmet almasını sağlayacağını hem de Türkiye'nin diaspora politikasında yeni bir vizyonun kapısını aralayacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
