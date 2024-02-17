Atatürk Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu 62 Yıllık Geçmişe Sahip Salonda Toplandı

Atatürk Üniversitesinin Senato ve Yönetim Kurulu, üniversite kampüsünde gerçekleşen ilk senato toplantısının yapıldığı 62 yıllık geçmişe sahip salonda toplandı.

Ülkemizin en eski fakültelerinden olan ve yetiştirdiği binlerce öğrencisi ile hizmetini aralıksız sürdüren Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yönetim Kurulu ve Senato toplantısına ev sahipliği yaparak uzun yıllar önce aynı odada yapılan ilk toplantının hatıralarını yaşattı.

Bir müddet atıl halde duran ancak aslı korunmak kaydı ile yapılan yenileme çalışmalarının ardından tekrar kullanıma sunulan Ziraat Fakültesi Kurul Odasında yapılan bu toplantıların anlamının kendileri için büyük olduğunu aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: "1957 yılında kurulan Atatürk Üniversitesinin kuruluşunda yer alan iki fakültesinden birisi olan Ziraat Fakültesinde bulunan ve birçok önemli program ile toplantıya ev sahipliği yapan Kurul Odasında senato ve yönetim kurulu üyelerimizle bir araya geldik. Oldukça heyecanlı ve gururluyuz. Bizden önceki kıymetli hocalarımız bu salonda önemli kararların altına imza attılar ve üniversitemizin geleceğini şekillendirecek adımları yine bu odada attılar. Biz de bugün burada değerli büyüklerimizin kıymetli anılarını yad ediyoruz" dedi.

Atatürk Üniversitesinin büyüklüğünün bu ve benzeri nüanslarla daha da iyi anlaşıldığını aktaran Rektör Çomaklı, 62 yılı geride bırakan bir odada bulunmanın sorumluluğunu yakından hissettiklerini, duygu yükünün oldukça fazla olduğunu ve kendilerine yüklenen bu misyon ile daha dikkatli kararlar aldıklarını belirterek, bu kıymetli mekanı koruyan ve Ziraat Fakültesinin ürünlerini ikram ederek incelik gösteren Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Çalmaşur nezdinde tüm fakülte ailesine teşekkür etti.

Yeni Yönetişim Modelinin İlk Uygulama Sonuçları Senatoya Yansıdı

Bu toplantının, tarihi bir anlamı olan bu salonda yapılmasının yanında diğer bir öneminin ise yeni yönetişim modelinde koordinasyon kurullarının çalışarak geliştirdikleri önerilerin de ilk defa yine bugün bu salonda oylamaya sunulduğunu belirten Rektör Çomaklı, oluşturulan 11 koordinasyon kuruluyla politikaların katılımcılık ve şeffaflık ilkesine bağlı olarak oluşturulacağını ifade etti.

Senato ve Yönetim Kurulu Toplantısı, gündem maddelerinin değerlendirilmesi, tartışılması ve oylanması ile sona erdi. - ERZURUM