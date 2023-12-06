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Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Annesi Esma Koşan Son Yolculuğuna Uğurlandı

6 Aralık 2023 13:43 Son Güncelleme: 13:44 Abone Ol

Atatürk Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Celalettin Koşan ve Diş Hekimi Dr. Yaşar Koşan'ın annesi Esma Koşan, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü süreç sonrasında dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı Narmanlı Camii'nde kılındıktan sonra Asri Mezarlıkta defnedildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK yöneticileri, akademisyenler ve yakınları da cenaze namazına katıldı.