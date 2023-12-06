Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Annesi Esma Koşan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Atatürk Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Celalettin Koşan ve Diş Hekimi Dr. Yaşar Koşan'ın annesi Esma Koşan, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü süreç sonrasında dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı Narmanlı Camii'nde kılındıktan sonra Asri Mezarlıkta defnedildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK yöneticileri, akademisyenler ve yakınları da cenaze namazına katıldı.
Atatürk Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Celalettin Koşan ve Diş Hekimi Dr. Yaşar Koşan'ın annesi Esma Koşan son yolculuğuna dualarla uğurlandı.
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Anne Esma Koşan'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
Cenaze namazına, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK yöneticileri, akademisyenler ve yakınları katıldı. - ERZURUM