Atatürk Bulvarı'nda refüj ve aydınlatma çalışmaları - Haberler

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Atatürk Bulvarı'nda refüj ve aydınlatma çalışmaları

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Atatürk Bulvarı'nda refüj ve aydınlatma çalışmaları

Kütahya'nın en önemli bulvarından birisi olan Atatürk Bulvarı'nda başlatılan refüj ve aydınlatma çalışmaları hızla devam ediyor.

Kütahya'nın en önemli bulvarından birisi olan Atatürk Bulvarı'nda başlatılan refüj ve aydınlatma çalışmaları hızla devam ediyor.

Kütahya'nın Eskişehir başta olmak üzere İstanbul istikametine açılan ve şehir trafiğinin önemli bölümünün yükünü çeken Atatürk Bulvarı yenileme çalışmaları devam ediyor. Orta refüj alanda yapılan yenileme çalışması ile birlikte modern aydınlatma ile bulvar bambaşka bir görünüme kavuşacak.

Yıldırım Beyazıt Alt Geçidinden başlayan yenileme çalışmaları Zafer Meydanı'nda son bulacak. Proje içerisinde farklı dekoratif modellemeler yer alırken, aydınlatma direkleri ile birlikte Atatürk Bulvarı gece ve gündüz farklı görünüm ile Kütahya'ya ayrı bir değer katacak.

Eskişehir istikametinden şehre giriş yapanları karşılayacak olan yenilenmiş Atatürk Bulvarı'ndaki çalışmaların ardından diğer bulvarlarda da benzer çalışmalara yer verilecek. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Atatürk Bulvarı Eskişehir İstanbul Kütahya Yerel Haberler

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