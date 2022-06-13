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ASFİM'de yaz kursları için kayıtlar başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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ASFİM'de yaz kursları için kayıtlar başladı

Antalya'da vatandaşlara ücretsiz spor imkanı sunulan Antalya Spor ve Fitness Merkezleri'nde (ASFİM) kurs kayıtları başladı.

Antalya'da vatandaşlara ücretsiz spor imkanı sunulan Antalya Spor ve Fitness Merkezleri'nde (ASFİM) kurs kayıtları başladı. Kurslar için 30 Haziran'a kadar online kayıt yapılacak, dersler ise 18 Temmuz başlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ASFİM, vatandaşları sağlıklı ve hareketli yaşamla buluşturmaya devam ediyor. ASFİM'in ücretsiz spor hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların yeni dönem kayıtları için 13 -30 Haziran tarihleri arasında internet adresinden başvuru yapmaları gerekiyor.

Reformer, fıtness, çocuk cimnastiği, savunma sanatı

ASFİM kursları 18 Temmuz'da başlayacak. Profesyonel eğitmenler eşliğinde ücretsiz spor yapma imkanı sunan ASFİM'lerde vatandaşlar için fitness, step-aerobik, pilates, reformer, zumba, çocuklar için temel cimnastik dersleri ve parkinson hastaları için de egzersiz kursları verilecek. ASFİM yaz kurslarında ayrıca kadınlara özel savunma sanatı eğitimi de verilecek. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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