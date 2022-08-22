Arkadaşlarından damada ilginç sürpriz

Damat olan arkadaşlarının düğün konvoyunu çekici ile kestiler, para alana kadar çekicinin üzerinde kurdukları masada beklediler.

Damat olan arkadaşlarının düğün konvoyunu çekici ile kestiler, para alana kadar çekicinin üzerinde kurdukları masada beklediler.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde kesilen düğün konvoyu filmlere konu olacak türdendi. Umut Çakat isimli damadın arkadaşları, Mehmet Yağcı, Mert Çatak, Veysel Gök ve Seracettin Sarıkaya düğün konvoyunun önünü çekici ile kesti. Arkadaşları para alana kadar çekicinin üzerindeki masada bekledi. Bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esprili arkadaşlar Çakat'a en mutlu gününde unutamayacağı bir şaka yapmak istedikleri için bu ilginç yönteme başvurduklarını belirttiler. - SİVAS