Antalya - Muğla karayolunda bayram yoğunluğu başladı

DENİZLİ - Denizli'de bayramı memleketinde veya tatil yaparak geçirmek isteyenler Antalya-Muğla Karayolunda yoğun trafik oluşturdu.

Bir çok ilin güzergah açısından kilit noktası olan Denizli'de Ramazan Bayramı öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor. Zaman zaman tatilciler ve alışveriş yapmak için dışarı çıkan diğer sürücülerin yoğunluk oluşturduğu yollarda trafik durma noktasına gelirken, birçok noktada ise tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Kalabalığın en çok gözlemlendiği yerlerden biri olan Antalya-Muğla Karayolunda önlem alan ekipler, oluşabilecek kazaların önüne geçmek için sürücülere tedbirli olmalarını söyleyerek hız konusunda uyarılarda bulunuyor. Yoğunluğun ilerleyen saatlerde daha da artması beklendiği noktalarda ise bazı araç sürücülerine ön cam filmi bulunduğu ve plaklarının kurallara uygun olmadığı için cezai işlem uygulandı.

"Tahminlerimize göre gerçekten çok fazla trafik var"

Trafiğin yoğun olduğunu ve bayramda herkesin dikkatli bir şekilde araç kullanması halinde kaza oranlarını düşeceğini belirten Oktay Çetin, "Isparta'dan Aydın'a geçiyorum. Arife günü olduğu için yollarda çok trafik var. Polislerimiz gereken denetimleri yapıyorlar. Kurallara uymayan araçlara ceza kesiliyor. Bizde trafikte dikkatli bir şekilde gidiyoruz. Denizli'de ailemi gördükten sonra Aydın'a geçeceğim. Yoğunluk bekliyorduk ama tahminlerimize göre gerçekten çok fazla trafik var. Yolda ilerlemekte biraz zorlanıyoruz. Allah'a şükür gideceğimiz yere kazasız belasız gideceğiz. Herkesin dikkatli olması, emniyet kemerlerini takması ve arabalarının bakımlarını yaptırması lazım, herkese hayırlı bayramlar dilerim" diye konuştu.

Ailesi ile beraber tatile çıkan Mihrim Akbay ise "Kuşadası'ndan geliyoruz, Karahayıt'a bayram tatilini geçirmeye gidiyorum. Ailemle birlikte güzel bir vakit geçirmeye gidiyorum" dedi.

Bayram trafiğinin yoğunluğu ve ekiplerin denetimi noktasındaki uygulaması ise havadan dron ile görüntülendi.