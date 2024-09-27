Antalya'da Esnafa Gizemli 5 TL Zarfları Bırakıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde içinde dükkanlara bırakılan içinde 5 TL bulunan zarfla karşılaşan esnaf şaştı kaldı. İçerisinden bazılarından sadece 5 TL çıkarken, bazılarından ise paranın yanı sıra sabah siftahı yazılı bereket duası çıktı. Siftah yazısı ve duanın bulunmadığı zarflara denk gelen esnaf ise durum karşısında hayretini gizleyemedi.

Olay, Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Her gün dükkanını açmak için iş yerine gelen esnaf, dükkanlarına bırakılan zarflarla karşılaştı, içinde 5 TL bulunca büyük şaşkınlık yaşadı. Serik Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından konulan zarfların bazılarından sadece 5 TL çıkarken, bazılarından ise paranın yanı sıra sabah siftahı yazılı bereket duası çıktı. Siftah yazısı ve duanın bulunmadığı zarflara denk gelen esnaf ise durum karşısında hayretini gizleyemedi.

"Allah razı olsun"

Berberlik yapan Ahmet Lale, ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını belirterek, "Sabah geldim dükkanıma bırakılmış bir zarf buldum. Zarfın içinde 5 TL çıktı. Komşuların kapılarına da konulmuş aynı zarflardan. Kim neden koymuş bilmiyoruz. Koyandan Allah razı olsun. Bunu asacağız artık. Böyle bir şeyle daha önce hiç karşılaşmadım. Bugün Cuma olduğu için birisi hayır işlek istemiş olabilir ama böyle bir şekilde zarfın içinde 5 TL bırakılması bizi şaşırttı. Daha fazla olsaydı en azından güzel bir kahvaltı yapabilirdik" diye konuştu. - ANTALYA