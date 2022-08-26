Ankara yerel: Yenimahalle Belediyesi'nin Yakacık Mesire Alanına Yoğun İlgi

Ankara haberlerine göre Yenimahalle Belediyesi’nin piknik yapmak ve temiz havanın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar için hizmete açtığı Yakacık Mesire Alanı, Başkentlilerden yoğun ilgi görüyor.

Yenimahalle Belediyesi'nin piknik yapmak ve temiz havanın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar için hizmete açtığı Yakacık Mesire Alanı, Başkentlilerden yoğun ilgi görüyor.

Aileleriyle birlikte huzurlu bir hafta sonu geçirmek için Yakacık Mesire Alanı'nı tercih eden Ankaralılar yeşilin ve doğanın tadını doyasıya çıkarıyor. 146 bin metrekarelik 5 bin 500 kişi kapasiteli mesire alanında; dört adet çocuk oyun alanı, üç plaj voleybolu sahası, iki çim futbol sahası ve basketbol sahası bulunuyor. 470 adet kamelyalı ve kamelyasız oturma alanına sahip mesire alanı; bin 500 ağaç, 4 bin fidan ve 5 binin üzerinde çalı bitkisini içerisinde barındırıyor.

Yakacık Mesire Alanı'nda Başkentlilerin aileleriyle birlikte mutlu bir gün gecikmesi için her imkanın bulunduğunu belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Pandemi sürecinde baştan aşağı yenileyerek yeniden hizmete açtığımız Yakacık Mesire Alanı, Ankara'nın yeşil cenneti konumuna ulaştı. Temizlik ve bakım işlemlerinin düzenli olarak yapıldığı mesire alanımız, piknik yapmak ve doğa ile baş başa bir gün geçirmek isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Yenimahalle'de hayata geçirdiğimiz projelerin vatandaşlardan ilgi görmesi ve tercih edilmesi bizi mutlu ediyor. Yazın keyfini, yeşilin ve doğanın içerisinde çıkarmak isteyen tüm başkentlileri mesire alanımıza bekliyoruz" dedi.