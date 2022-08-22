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Ankara haberi | Çankaya Belediyesi Ekipleri İlçede Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

Yerel Haberler

Ankara haberi | Çankaya Belediyesi Ekipleri İlçede Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

Ankara haberler... Çankaya Belediyesi, ilçede temizlik çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, günlük temizlik ve çöp toplamanın yanı sıra toplu temizlik ile sokakları baştan aşağı süpürürken pazar yerlerinde de yıkama çalışması yapıyor.

Çankaya Belediyesi, ilçede temizlik çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, günlük temizlik ve çöp toplamanın yanı sıra toplu temizlik ile sokakları baştan aşağı süpürürken pazar yerlerinde de yıkama çalışması yapıyor.

Çankaya Belediyesi'nin ekipleri, ilçe genelindeki çöp toplama, sokak temizliği, pazar yeri ve konteyner yıkama çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor. Toplu temizlik çalışmalarıyla mahalleler temizlenirken pazar yerleri, esnafın pazar yerinden ayrılmasıyla birlikte anında yıkanıyor. Günlük üç vardiya çöp toplama işlemi yapan ekipler, çöp konteynerlarını da dezenfekte ediyor. Ekiplere temizlik araçları, dal budak ve konteyner kenarlarına bırakılan eski eşyaları toplayarak eşlik ediyor.

İBADETHANELERDE PERİYODİK TEMİZLİK

Yurttaşların ibadet ettikleri tüm ibadethaneleri önceden belirlenen bir program dahilinde temizleyen Çankaya Belediyesi temizlik ekipleri, cami halılarını süpürüyor ve ibadethaneleri dezenfektanlarla hijyenik hale getiriyor.

Kaynak: ANKA / Yerel

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