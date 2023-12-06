Ankara'da polis memurunun bayrakları düzeltme anı yürekleri ısıttı

Ankara'da Kahramankazan Belediyespor- Keçiören Belediyesi Bağlumspor maçında rüzgardan dolayı katlanan bayrakları düzelten polis memurunun cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüsü yürekleri ısıttı.

Ankara Süper Amatör Liginde Kahramankazan Belediyespor ve Keçiören Belediyespor karşı karşıya geldi. Tribün olaylarından dolayı Kahramankazan Belediyespor'un seyircisiz oynama cezası nedeniyle sadece Keçiören Belediyesi Bağlumspor'un taraftarları tribünde yerine aldı. Karşılaşmanın 90 dakikası golsüz tamamlandı. Güvenlik nedeniyle statta hazır bulunan polisler maçın ardından tribünleri kontrol etti. Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memurunun, tribünde asılan ve rüzgardan dolayı katlanan Türk Bayraklarını düzenlemesi yürekleri ısıttı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA