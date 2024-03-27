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Anadolu Üniversitesi Rektörü İKAF'24'te görev alan öğrencilerle iftarda buluştu

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Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, yaklaşık 50 bin öğrencinin katıldığı İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda (İKAF'24) görev alan öğrencilerle iftar yemeğinde buluştu.

Düzenlenen iftar programına Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Betül Demirci ve Prof. Dr. Fatih Temizel ile Genel Sekreter Prof. Dr. Ethem Esen ve Anadolu Üniversitesi Kariyer ve Mezun Merkezi (ANAKARİYER) Müdürü Doç. Dr. Seda Tekeli de katıldı.

"İKAF'24'ü öğrencilerimizin desteği ile tamamladık"

İç Anadolu Bölgesinin en büyük fuarı olan ve Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı'nın (İKAF'24), geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da başarılı bir şekilde tamamlandığına dikkat çeken Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal sözlerine şu şekilde devam etti:

"Anadolu Üniversitesi olarak öğrencilerimizin nitelikli bir eğitim almalarının yanında, kampüs içinde verimli vakit geçirebilmeleri için de çaba gösteriyoruz. En büyük önceliklerimizden birini ise öğrencilerimizin mezuniyet sonrası istihdam edilmeleri konusu oluşturuyor. Bu amaç doğrultusunda İKAF'24 gibi büyük bir organizasyon ile öğrencilerimizi sektörden önemli isimler ile bir araya getirdik. Böylesine büyük bir organizasyonda Üniversitemizin birçok birimi aktif olarak faaliyet gösterdi. En büyük destekçilerimiz ise İKAF'24 kapsamında görev alan öğrencilerimiz oldu. Bu vesileyle bereketin simgesi Ramazan ayında siz değerli öğrencilerimize teşekkür etmek için iftar programında bir araya geldik. Sizlere bir de küçük hediyemiz olacak. İKAF'24'te görev alan öğrencilerimiz bir hafta boyunca ücretsiz olarak üç öğün yemekhanemizden yararlanacaklar. Sizlerin katkıları olmadan böyle büyük bir organizasyonu başarı ile tamamlayamazdık. Destekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

İftarın ardından öğrenciler, Rektör Erdal ile hatıra fotoğrafı çektirdiler. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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