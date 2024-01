Anadolu Üniversitesi'nde final haftasında öğrencilere çorba dağıtıldı

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nde final haftasında kütüphanede ders çalışan öğrenciler için çorba dağıtıldı.

Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi'nde gelenek haline gelen çorba dağıtımı bu sene yine gerçekleşti. Genç Birlik Vakfı tarafından dağıtılan sıcak çorbalar öğrencilerin beğenisini topladı ve soğuk hava şartlarında içlerini ısıttı.

Yıllardır bu tür faaliyetler ile iştigal eden Genç Birlik Vakfı'nın Eskişehir Şube Başkanı Enes Tikeç, 2016 yılından itibaren her sene vize ve final haftalarında Osmangazi ve Anadolu Üniversitesi'nde çorba dağıttıklarını dile getirirken, "Vize ve final haftasında olması özellikle bizim için ehemmiyetli. Daha fazla kitleye ulaşmak ve burada ders çalışan kardeşlerimize yardımcı olmak amacıyla hep beraber biz bu işi yapıyoruz. Öğrencilerimiz her zaman bütün illerde Türkiye'de ve bütün dünyada önemli bir yere sahip. Biz zaten bu gençlerimizin üzerinden bir ülke inşa ediyoruz. Gençler her zaman bizim geleceğimiz. Bundan dolayı olabildiğince gençlerimiz için çalışmaya ehemmiyet gösteriyoruz. Bunu gerek çorba yardımıyla gerekse ilim konferanslarıyla yapıyoruz. Biz bunları sürekli devamlı bir şekilde yapmak istiyoruz ki gençlerimiz bilinçli bir şekilde, şuurlu bir şekilde yetişsin" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR