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Ana cadde tazyikli suyla yıkanarak temizleniyor

Ana cadde tazyikli suyla yıkanarak temizleniyor

Yerel Haberler

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri İlçe genelindeki genel temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ederken belirli periyotlarda cadde ve kaldırım temizliklerini de özenle sürdürüyor.

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri İlçe genelindeki genel temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ederken belirli periyotlarda cadde ve kaldırım temizliklerini de özenle sürdürüyor.

Çalışmalar dahilinde vatandaşların sağlığını korumak amacıyla Bozüyüklüler tarafından yoğun olarak kullanılan İsmet İnönü Caddesi ve kaldırımları da tazyikli su ile yıkanarak temizleniyor. Çalışma yapmak için yoğun araç ve yaya trafiğinin olmadığı gece saatlerini seçen ekipler kaldırımları ve ana caddeyi iki yönlü olarak yıkayarak temizliyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bozüyük Belediyesi Hisarcık İnönü su Yerel Haberler

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