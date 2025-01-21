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Altınok ve Küçükoğlu'na formalı teşekkür

Altınok ve Küçükoğlu'na formalı teşekkür
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AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, MKYK Üyesi Fevzi Polat ile AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Yakutiye Spor Salonu'nda sporcuların antrenmanlarını ziyaret etti.

Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, MKYK Üyesi Fevzi Polat ile AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Yakutiye Spor Salonu'nda sporcuların antrenmanlarını ziyaret etti. Altınok ve Küçükoğlu'na Milli takım forması hediye edildi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, MKYK Üyesi Fevzi Polat ile AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu sporcuları unutmadı. AK Parti Kurmayları, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Spor Salonu'nda spor branşlarında antrenman yapan sporcuları ve antrenörleri ziyaret etti. Oldukça neşeli geçen ziyaretlerde AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu sporcular, Yakutiye İlçe Müdürü İkram Sönmez ve Yakutiye Spor Salonu Tesis Amiri Mahmut Çağlayan ile masa tenisi oynadılar.

Karatecilere Malzeme Desteği

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, MKYK Üyesi Fevzi Polat ile AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Yakutiye Spor Salonu'nda karate antrenmanı yapan sporcular ile Antrenörler Emre Karataş ve Cihat Kırcı'ya ti-short hediye etti. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez ile Yakutiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İkram Sönmez da AK Parti Kurmaylarına eşlik etti.

Altınok ve Küçükoğlu'na Milli Takım Forması

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez ile Yakutiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İkram Sönmez, ziyaretleri ve sporculara verdikleri desteklerden dolayı AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, MKYK Üyesi Fevzi Polat ile AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu'na teşekkür etti.

GSİM Müdürü Levent Çakmur, "Anlamlı ziyaretleri için AK Parti Milletvekilimiz Selami Altınok, MKYK Üyesi Fevzi Polat ile AK Parti İl Başkanımız Av. İbrahim Küçükoğlu'na teşekkür ediyoruz. Bu tür ziyaretler sporcularımız ve antrenörlerimiz için de müthiş bir moral kaynağı oluyor" dedi.

Ziyaretin ardından AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ile AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu'na Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez ile Yakutiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İkram Sönmez, Milli takım forması hediye ettiler.

Altınok: Cumhurbaşkanımız öncülüğünde cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarını yaptık

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, AK Parti Hükümeti olarak Erzurum'a tarihin en büyük yatırımları yaptıklarını belirterek, Cumhur İttifakı olarak yatırım yapmaya da devam ettiklerini söyledi.

Altınok, "Bugün Türkiye'de hiçbir yerde olmayan buz salonları Erzurum'da var. Beş tane buz salonumuzla Erzurum ve Türk sporuna buz sporlarında hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. Atlama Kuleleri son projesiyle tamamlandığında yeni Fatih Arda'lar yetişmesine vesile olacak. Şehrimize kazandıracağımız 5000 kişilik spor salonumuzda modern antrenman salonları olacak. Cumhurbaşkanımız öncülüğünde Erzurum taraftarının arzuladığı yeni stadyum için ilk baharda kazma vurulacak. Erzurumumuza Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarını kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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