- Aldığı etten 'Şarbon' bulaştıktan sonra ölümden döndü, evine et sokmuyor

ELAZIĞ - Elazığ'da yaklaşık 2 ay önce aldığı etten şarbon bulaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veren Bekir Aydın, 25 günlük tedavi sonrası taburcu oldu. Sağlığına kavuştuğuna inanamadığını dile getiren Aydın, evine kırmızı et sokmuyor.

Elazığ'da yaşayan Bekir Aydın (43), yaklaşık 2 ay önce bir kasaptan kırmızı et aldı. O gün eşinin yerine yemeği kendisi yapan Bekir Aydın, yemeği ailesiyle birlikte yedikten sonra el ve vücudunda yaralar çıktı. Aydın, yaraları sivilce sanarak hastaneye gitmedi. 9 gün sonra acil servise giden Aydın, daha sonra yaranın büyümesiyle tekrar hastaneye gitme kararı aldı. Fırat Üniversitesi Hastanesi enfeksiyon hastalıkları bölümünde yapılan tetkiklerde Aydın'da şarbon tespit edildi. Hastanın et yediğini söylemesi üzerine de durum Elazığ il Sağlık Müdürlüğü ile Tarım ve Orman il Müdürlüğüne iletildi ve ekiplerin ette yaptığı incelemede şarbona rastlandığı kaydedildi. 25 gün hastanede yattıktan sonra taburcu edilen ve bulaş riskinden dolayı yaklaşık 2 aydır evinde oturan Aydın, sağlığına kavuşmanın buruk mutluluğunu yaşıyor. Hastane odasında kasabın kendisini ziyaret etmesini beklediğini dile getiren Aydın, ayrıca o günden beri evine kırmızı et almadığını ve almayı da düşünmediklerini kaydetti.

"25 gün tedavi gördüm"

Elazığ'da faaliyet gösteren bir kasaptan yaklaşık 2 ay önce et aldıktan sonra hastanelik olduğunu dile getiren Bekir Aydın, " Bu etten bana şarbon bulaştı. Hastaneye gittim. Orada 25 gün tedavi gördüm, 15 günü kritik ve çok zordu. Benim açımdan geceleri çok acılı geçiyordu. Antibiyotik, serum ve merhem tedavisi gördüm. Bu tedaviler soncundan taburcu oldum. Topluma bulaşmamam gerektiği söylendi. 2 aydır evimdeyim. İşimden gücümden oldum. Hiçbir iş yapamadım ve zor geçiniyorum. Bana ayrıca binlerce mesaj geldi ve çoğu kişi bu hastalığı bilmiyor" dedi.

"Kasap, beni ne aradı ne de yanıma geldi, hastane odasında onu bekliyordum"

Taburcu olduğu günden beri evine et sokmadığını ve bundan sonra da almayı düşünmediğini belirten Aydın, " Bu hastalık çiğ etten bulaşıyor. Evine getirdiğin çiğ eti eldivenle yıkarsan bulaşmaz. Ancak elinde iğne ucu kadar bir yara varsa bu hastalık direkt götürüyor. Benim elimde egzama vardı. Onun için dikkatli olalım. Ben o günden bugüne 2 ay geçti eve et almamışım. Et almaya korkuyorum çünkü şimdiye kadar aldığıma da pişmanım. Paramla et aldım ama geldi hayatıma mal oldu. Bundan sonrasında da eve et alıp almayacağımı zaman gösterecek. Ayrıca hayvan sahiplerinden ricam, hayvanların aşılarını yaptırsınlar. Hastalıklı hayvanları kasaplara vermeyelim. Ayrıca kasap beni ne aradı ne de yanıma geldi. Hastane odasında onu bekliyordum. " diye konuştu.

