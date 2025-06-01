Alaşehir'de 254 Konut İçin İhale Tarihi Belli Oldu

Alaşehir'de 254 Konut İçin İhale Tarihi Belli Oldu
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AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Alaşehir ilçesinde TOKİ tarafından yapılacak 254 konut için ihalenin 27 Haziran'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Projenin tamamlanması ile hak sahibi vatandaşlar modern ve güvenli konutlara kavuşacak.

Ak Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yapılmak üzere Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 254 konut için ihaleye çıkılacağını bildirdi.

Milletvekili Murat Baybatur, yaptığı açıklamada, TOKİ tarafından Alaşehir'in Badınca Mahallesi'nde 254 konut için 27 Haziran'da ihaleye çıkacağını kaydetti. İhalenin ardından yüklenici firmaya yapılacak yer teslimiyle birlikte, 450 günde konutların tamamlanarak hak sahibi vatandaşlara teslim edileceğini belirten Baybatur, "Alaşehir ilçemizin Badınca Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız (TOKİ) tarafından yapılacak 254 konutluk projenin ihale süreci 27 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. İhalenin ardından yüklenici firmaya yapılacak yer teslimiyle birlikte, 450 gün gibi kısa bir sürede konutların inşasının tamamlanması ve hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edilmesi planlanmaktadır. Bu proje, vatandaşlarımızın güvenli, modern ve yaşam kalitesi yüksek konutlara kavuşması açısından büyük önem taşımaktadır. AK Parti hükümetleri döneminde ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Manisa'da da konut ihtiyacına yönelik ciddi adımlar atılmış, TOKİ aracılığıyla binlerce vatandaşımız ev sahibi olmuştur. Depreme dayanıklı, altyapısı tamamlanmış ve sosyal donatı alanları ile donatılmış bu yapılar, şehirlerimizin geleceği için güçlü yatırımlardır. Alaşehir'imize kazandırılacak bu yeni yaşam alanı, hemşerilerimize huzur, güven ve konfor sağlayacak; bölgeye ekonomik ve sosyal anlamda da katkı sunacaktır. Manisa'mızın her ilçesinde olduğu gibi Alaşehir'de de hizmetlerimiz aralıksız devam ediyor. Projenin şimdiden ilçemize, şehrimize ve kıymetli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, sürecin en sağlıklı şekilde tamamlanması için tüm kurumlarımızla yakın takibi sürdürüyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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