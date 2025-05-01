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İki marketin rekabeti vatandaşa yaradı! Ekmek 6 TL'ye düştü

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Antalya'nın Alanya ilçesinde aynı sokakta hizmet veren iki marketin ekmek rekabeti vatandaşa yaradı. Normalde 12,5 TL olan ekmeğin fiyatı 6 TL'ye kadar düştü. Vatandaşlar marketler arasındaki rekabetin diğer ürünlerde de olmasını istiyor.

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi'nde iki market arasında yaşanan ekmek rekabeti vatandaşların yüzünü güldürdü. 210 gram ekmek fiyatı ortalama 12.5 TL'den satılırken, Mahmutlar Mahallesi'nde bir market aynı gramajdaki ekmeği 7.5 TL'ye, diğer bir zincir market ise 6 TL'ye satmaya başladı. İki market arasında yaşanan fiyat yarışı, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

VATANDAŞ DİĞER ÜRÜNLERDE DE REKABET İSTİYOR

Ekonomik sıkıntılarla mücadele eden vatandaşlar, ucuz ekmek sayesinde az da olsa rahat bir nefes aldı. Mahalle sakinleri, bu rekabetin yalnızca ekmekle sınırlı kalmamasını, temel gıda ve diğer ürünlerin de dahil edilmesini istediklerini dile getirdiler. Fırıncılar ise rekabet eden marketlere ekmek yetiştirmeye çalışıyor.

İki marketin rekabeti vatandaşa yaradı! Ekmek 6 TL'ye düştü

"DİĞER MARKETLER DE BÖYLE OLSUN"

Marketteki ekmek fiyatlarından memnun kalan Orhan Özen, "Diğer marketlerin de aynı şekilde uygulamasına daha çok seviniriz. 3-4 gündür bu fiyatlar devam ediyor" dedi.

Marketten 50 adet ekmek alıp köye götüreceğini ifade eden Mehmet Ertekin ise, ''Markette ekmek 6 lira olduğundan dolayı gayet memnunuz. Bütün marketlerin böyle olmasını istiyoruz. Ekmek alamayan birçok insan var. Ben de burada ekmek aldım, köydeki akrabalara, dostlara götürüyorum'' dedi.

Rekabetin sadece ekmekle sınırlı kalmamasını ve diğer ürünlerde de marketlerin rekabet içerisinde daha uygun fiyata ürünler satması gerektiğini söyleyen Yaşar Yaman, "Ekmek olumlu ama bunun genele yayılması lazım. İnsanlar 2-3 firmadan alışveriş yaptıkları için maliyetler genel olarak çok artıyor. İnsanlar bundan çok rahatsız. Ekmek ise kısmen olumlu'' dedi.

Ekmek rekabeti yapan marketlerin bu fiyatları ne zamana kadar sürdüreceği ise vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi.

İki marketin rekabeti vatandaşa yaradı! Ekmek 6 TL'ye düştü

İki marketin rekabeti vatandaşa yaradı! Ekmek 6 TL'ye düştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSer_hat:

Ufff,abartmayın looo, yemeyin şu beyaz ekmeği zehir zaten...

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Haber YorumlarıHamza Tanrıkul:

Serbest piyasada keyfi ve fahiş fiyatlarla muhalefetcilik yapan CHPDEM’lilere karşın Dur demenin vaktı çoktan geldi. Boykot edip fahiş dükkanlara girmeyelim. Mümkün mertebe üreticiden , çiftçiden direk alalım ki üretici kazansın, süpermarketler ve başımıza kalıcı çöp yığan pilastik paketlemeciler değil. Yaşasın ülkemiz, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Ne oldu rekabet kurulu? Devreye gitsenize. Zincir market ne olacak günde 500 ekmek satıp da bon tl kar etmese. Konu laf olsun torba dolsun.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

orasını kapamışlar olsun farketmez bende buraya yazarım muhtemelen vatandaşları görüşlerini yazıp biriyle papaz olmasın diye yaptıkları takdir ettiğim ince bir davranış ama lakin siz muhterem vatandaşlarımız bir eliniz yağda bir eliniz balda yediğiniz önünüzde yemediğiniz yanınızda aldığınız aylıkları bozdur bozdur harca gelene gidene yemek, çay, simit, istakoz ısmarla bitiremiyorsunuzken kalkıp çok değerli yöneticilerimizi geçinemiyoruz nasıl ülke yönetiyor diye haksızca eleştirmenin manası ne

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Haber YorumlarıHalit:

marketin değil fırınların rekabetidir

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