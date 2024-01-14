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Pençe-Kilit Operasyonunda şehit düşen Piyade Üsteğmen Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı

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Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonunda terörist gruplarla girilen çatışmada şehit düşen Piyade Üsteğmen Gökhan Delen memleketi Aksaray'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenazesi Aksaray Ulu Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Aksaray Şehitliğinde defnedildi.

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonunda terörist gruplarla girilen çatışmada şehit düşen Piyade Üsteğmen Gökhan Delen memleketi Aksaray'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi karşısındaki Irak'ın kuzeyinde Metina Vadisi ile Zap Bölgesinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda görevli Piyade Üsteğmen Gökhan Delen (31), üs bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li terörist grup ile girilen çatışmada şehit düştü. Şehit üsteğmenin dün akşam saatlerinde memleketi Aksaray'a ulaşan cenazesi bugün Somuncu Baba Külliyesi Morgundan alınarak ilk önce helallik alınması için şehidin Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Burada helallik alındıktan sonra konvoy eşliğinde yola çıkan şehidin cenazesi Aksaray Ulu Camiine getirildi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı törende terörü lanetleyen sloganlar da atıldı. Güçlükle ayakta duran şehidin babası Bayram Delen (56), annesi Zeynep Delen (55) ve kardeşleri şehit üsteğmenin tabutu başında ağıtlar yakarak gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aksaray Şehitliğinde defnedildi.

Törene, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, milletvekilleri, Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Ali Bayer, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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