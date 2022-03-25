Aksaray'da sevgi evleri protokolle teslim edildi

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da devlet koruması altındaki çocuklara huzur ve refah içerisinde yetişeceği ortamlar oluşturmak için belediye tarafından başlatılan Sevgi Evleri Projesi tamamlanarak Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlüğüne protokol ile teslim edildi.

Belediye Başkanı Evren Dinçer tarafından devlet Koruması altındaki çocukların sevgi hoşgörü ve aile ortamında yetişmesine yönelik hayata geçirilen Sevgi Evleri projesi için protokol programı düzenlendi. Aksaray Belediyesi hizmet binasında imzalanan protokol programına Belediye Başkanı Evren Dinçer ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsrafil Aktürk katıldı. Belediye Başkanı Evren Dinçer, Sevgi Evleri projesinin söz verildiği gibi inşaat çalışmalarının ve iç tefrişatının tamamlanarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edildiğini duyurdu. Başkan Dinçer hayırlı olması temennilerinde bulunarak Sevgi Evleri projesi hakkında, "Sevgi evleri projemizi her yaş grubunun ayrı ayrı ortamlarda barınacağı şekilde dizayn ettik. 8 bloktan oluşan projemiz, içerisinde bir adet idari bina olmak üzere güvenlik binası ve çocukların kaliteli zaman geçirmesi için sosyal tesis yer alıyor. Sosyal tesis içerisinde oyun alanları, kantin, dinleme alanı ve eğitici donanımların bulunduğu bölümler bulunuyor. Çocukların barındığı alanlarda yaş gruplarına göre iki farklı bloktan oluşuyor. Birinci bloğunda 0-6 yaş çocuk evi yer alırken, 7-18 yaş grubundaki çocuklar için 4 adet blok yer alıyor. Ayrıca projemiz içerisinde çocuklarımızın spor yapacağı basketbol ve voleybol sahalarının hoş zaman geçirebilecekleri yürüyüş yolları, kamelyalar ve oyun grupları bulunuyor. Şehrimiz için çocuklarımız için hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsrafil Aktürk ise yaptığı açıklamada projeyi başarılı bir şekilde yürüten Belediye Başkanı Evren Dinçer'e ve ekibine teşekkür etti. - AKSARAY