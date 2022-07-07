Aksaray'da Kurban Bayramı yoğunluğu

AKSARAY - Aksaray'da Kurban Bayramına 2 gün kala bayramlık alışverişlerini yapmak isteyen vatandaşlar sokakları doldururken trafikte ve mağazalarda yoğunluk yaşandı.

Aksaray'da Kurban Bayramına 2 gün kala vatandaşların bayram alışverişi telaşı yoğunluk oluşturdu. Başta Kapalı Çarşı olmak üzere Şemsiyeli Sokak ve Eski Sanayi Caddesine akın eden vatandaşlar sokakları doldururken, kentin trafiğinde de bayram yoğunluğu yaşandı. Bazı cadde ve sokaklarda araç trafiği durma noktasına geldi. Araç trafiğine kapalı olan cadde sokaklarda ciddi yoğunluk oluştu. Vatandaşlar bayramlık kıyafetlerini almak için giyim mağazalarında ve mağazaların sokaklara açtığı tezgahlara ilgi gösterdi. Bayramların vazgeçilmezi olan şeker ve lokumun adresi olan kuruyemişçilerde ise kuyruklar oluştu. Gurbetçilerin memleketine döndüğü kentte bayram alışverişine çıkan gurbetçiler yaşadıkları duyguları kameralara anlattı. Giyim ve kuruyemiş esnafı bayram alışverişindeki yoğunluktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Almanya'dan Kurban Bayramı için eşi ile memleketi Aksaray'a gelen Gülten Köksal (45), "Çok güzel heyecanlıyım. Kurbanımızı da keseceğiz. Yurtdışında daha sakin geçiyor. Ama burada çok heyecanlı geçiyor. Yoğunluk güzel, insanlar alışveriş yapıyor. Çocuklarını büyüklerini sevindiriyor. Mutluluk veriyor, bizim de hoşumuza gidiyor" dedi.

Sedat Köksal ise "Şu anda bayram için Aksaray'dayız. Kurban Bayramı için heyecanlıyız. Alışveriş güzel gidiyor. Mağazalarımızda doluluk baya yoğun, şu anda mutluyuz, bayramımızın Aksaray'da geçeceği için" diye konuştu.

Giyim mağazası işletmecisi Mustafa Köse (63), bu bayram yoğunluğun azaldığını söyleyerek, "Biraz yoğunluk var ama geçmiş yıllarda olduğu kadar değil. Her geçen yıl biraz daha düşüyor. Her şeye rağmen belli oluyor. Gurbetçilerimiz yeni yeni gelmeye başladı. Anne babasını sevindirmeye, ondan sonra eşini dostunu ziyarete gelen gurbetçilerden bizler de istifade ediyor" ifadelerine yer verdi.

Kuruyemişçi Süleyman Ay ise "Bayramımız geldi, yoğunluğumuz başladı. Şu anda zaten görüyorsunuz milletimiz kuruyemiş ve lokumlarla bayram alışverişini yapıyor. Sabahın erken saatlerinde başlıyor mağazamızın yoğunluğu, aynı şekilde gecenin geç saatlerine kadar milletimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Yani şu anlık bu şekilde devam ediyoruz" dedi.