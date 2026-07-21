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TTK yönetmeliğinde değişiklik yapıldı, Çağlayan'dan "TTK özelleştirilecek" iddialarına sert tepki

TTK yönetmeliğinde değişiklik yapıldı, Çağlayan'dan 'TTK özelleştirilecek' iddialarına sert tepki
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AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, TTK ile ilgili yeni yönetmelik değişikliğinin kurumu ve madencileri güçlendireceğini belirterek, 'özelleştirilecek' iddialarına sert tepki gösterdi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile ilgili Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Düzenlemenin kurumu ve madencileri güçlendireceğini belirten Çağlayan, süreç boyunca "TTK özelleştirilecek" iddialarını ortaya atanlara sert tepki gösterdi.

Uzun süredir beklenen yönetmelik değişikliğinin; TTK'nın çalışmaları, GMİS'in gayretleri ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hayata geçirildiğini ifade eden Çağlayan, kararın madencilere, kurum çalışanlarına ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.

"Belirsizlikten siyasi kazanç elde etmeye çalıştılar"

Yönetmelik çalışmaları sürerken kamuoyunun kasıtlı olarak yanıltılmaya çalışıldığını savunan Çağlayan, şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazık ki bu süreçte, madencimizin emeği üzerinden siyaset üretmeye çalışanlar, 'TTK özelleştirilecek' diyerek kamuoyunu yanıltmaya çalışanlar ve asılsız iddialarla kurumumuz üzerinde algı oluşturmaya gayret edenler olmuştur. Sisli ve puslu havalardan siyasi menfaat devşirmeye çalışanlar, işçimizin alın terini istismar edenler, yalan, iftira ve çarpıtmalarla sığ bir siyaset yürütenler bugün de ne özür dileyecek ne de yanıldıklarını kabul edeceklerdir. Çünkü onların amacı gerçeği ortaya koymak değil, belirsizlikten siyasi kazanç elde etmektir."

"Durmak yok, üretime devam"

TTK'nın güçlenmesi, üretimin artması ve madencilerin haklarının korunması için icraat odaklı çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Çağlayan, "Madencinin feneri sönmeyecek, Türkiye Taşkömürü Kurumu ülkemizin enerji bağımsızlığına katkı sunmaya kararlılıkla devam edecektir. 'Durmak yok, üretime devam' diyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Çağlayan açıklamalarının sonunda; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a, Zonguldak Valisine, bölge milletvekillerine, TTK Genel Müdürü ve sendika yetkilileri ile sürece katkı sunan tüm kurumlara teşekkürlerini iletti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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