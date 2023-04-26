Aile destek merkezi ile kendilerini geliştirecekler

Zonguldak Valiliği Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı'nın katkıları ile Aile Destek Merkezi açıldı.

Zonguldak Aile Destek Merkezi'nin açılışı İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vali Tutulmaz ve protokol üyeleri Aile Destek Merkezinin kurdelesini kesti. Ardından protokol üyeleri arasında iş birliği protokolü imzalandı. Programın son bölümünde ise Aile Destek Merkezinin açılmasında emeği geçen iş adamlarına plaket takdim edildi.

Programda konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, yaşanan sıkıntılara rağmen devletin desteklerine dikkat çekti. Tutulmaz, "Son iki üç yılda dünya ve ülkemiz önemli sıkıntıları yaşadı. Önce pandemiyle daha sonra savaşın getirdiği olumsuzluklarla üretim, sosyal alanda ekonomik alanda değişik sıkıntılar ortaya çıktı. Ama şükür ülkemiz sosyal yardımlaşma vakıflarıyla bu sıkıntıları en aza indirmek için çok ciddi gayret gösterdi. Vatandaşlarımıza günlük hayatında sıkınıtılı olan bölümlerinde onlara destek olundu. Ekonomik sıkıntıyı en aza indirilmeye çalışıldı. Yine yaşlılarımıza, zor durumda kalanlara el atıldı. Atılmaya da devam ediyor. Burada toplumun, ailenin temeli kadın. Dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan kadınlarımızı topluma kazandırabilmek adına bu ADEM'i bugün açıyoruz. Benzer uygulamalar daha önce farklı illerde verimli şekilde uygulandı ve uygulanmaya devam ediyor. Buraya gelen kadınlarımız çocuklarıyla beraber burada hem sosyalleşecekler hem de kendilerini geliştirme imkanı bulacaklardır" dedi.

Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, ADEM'deki faaliyetlere ilişkin şöyle konuştu:

"10 personelle çalışıyor. Devletin sosyal yardımlarında çok büyük bir gelişme ve genişleme olduğu için bir çok bir çok merkezi yardımın kararları vakfımız müteveli heyeti tarafından verilmektedir. 1 yıllık istatislik rakam aldım. 80 milyon Zonguldak merkez ilçede sosyal yardım var. Bunun yanında aile destek gibi projelerimiz var. Biri aşevi. Günde bin 500 kişiye sıcak yemek veriyoruz. 15 personelle çalışıyoruz. Bunun yanında vefa projemiz var. Evinde yalnız kalan yaşlı olan özürlü olan vatandaşlarımızın temizlik ve ziyaretlerini yapıyoruz. Bir diğer SODAM açılmıştı. Roman vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel, gelişimlerine ve ekonomik gelişimine hizmet ediyor. Aile Destek Merkezimiz fırsat eşitliğini yakalayamamış ama özgüveni olup da devlet desteği ile belli noktalara gelecek hanımefendiler kursa devam edece ve buradan faydalanacaklardır."

Açılışa, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Yıldırım Uçar, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kd.Alb.Cezmi Yalınkılıç, Başsavcı Abdurrahim Alan, eski TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın eşi Saime Toptan, Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Hakkı Özölçer, İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Vekili Veli Köktürk, İŞKUR Müdürü Okan Şentürk, Atatürk Kültür Merkezi Müdürü Taner Dursun, Zonguldak Kızılay Şube Başkanı Murat Kanlı, Güvenlik Acil Durumlar Kordinasyın Merkezi (GAMER) Müdürü Ahmet Hakan Gencer, İl Müftüsü Aşır Durgun ve vatandaşlar katıldı. - ZONGULDAK

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