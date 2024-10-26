Ünlü yorumcudan Arda Güler için olay sözler: Real Madrid muhtaç mı? Tesise sokmaz

Ünlü yorumcu Nihat Kahveci, Arda Güler'in Real Madrid'de süre alamaması nedeniyle sorun çıkardığı yönündeki haberleri yorumladı.

"TESİSE SOKMAZLAR"

Real Madrid'de hiçbir futbolcunun vazgeçilmez olmadığını aktaran Nihat Kahveci, "Koskoca Real Madrid Arda Güler'e mi muhtaç? Arda Güler vazgeçilmez mi? Mbappe vazgeçilmez değil, Vinicius vazgeçilmez değil. Böyle bir takımdan bahsediyoruz. Vinicius yokken Cristiano Ronaldo vardı. Kimse vazgeçilmez değil bu takımda. Ancelotti de vazgeçilmez değil. Böyle bir takımda Arda Güler bunu bilmiyor mu? Arda'nın sorun oluşturduğunu görseler şu an tesise sokmazlar. Sorun çıkaran oyuncuyu buralar yok ediyor çünkü oyuncuyu vazgeçilmez yapmıyor hiçbir zaman" dedi.

"İSPANYOLLAR, ARDA'YI SEVİYOR"

Söz konusu haberler için İspanya basınını işaret eden Kahveci, "Herkes gidiyor geliyor, Real Madrid hep şampiyon oluyor. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ni hep kazanıyor. Ancelotti tecrübeli, senin aldığın nefesten, mimiğinden bilir sorun çıkarıp çıkarmadığını. Bence biraz İspanya basını da işin içine girerek çıkıyor bu haberler. Arda Güler'i seviyorlar, sempatik oyuncu. Bir de geçen sene az aldığı sürede 6 pozisyonda 6 gol atmış Arda'nın daha çok süre alması gerektiğini söylüyorlar" ifadelerini kullandı.