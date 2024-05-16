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Ahlat'ta 19 Mayıs etkinlikleri başladı

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çelenk sunumu ile başladı. Ahlat Kaymakamlığı önünde düzenlenen programda çelenk sunuldu ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çelenk sunumu ile başladı.

Ahlat Kaymakamlığı önünde düzenlenen programda Ahlat Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Elbir tarafından Atatürk heykeline çelenk sunuldu. Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte çelenk sunma töreni sona erdi. 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında hafta boyunca voleybol, basketbol, masa tenisi, atletizm, bilek güreşi, güreş, zeka oyunları, langırt, matrak, okçuluk, karakalem, şiir okuma, bayraklı bisiklet turu, el sanatları sergisi, merkezim her yerde dallarında etkinlik, yarışma ve turnuvalar düzenlenecek.

Öte yandan, 19 Mayıs Pazar günü ise Ahlat Park AVM önünden sabah saat 09.30'da gençlik yürüyüşü ile başlayacak program, Ahlat Gençlik ve Spor Müdürlüğü salonunda yapılacak olan programla sona erecek. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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