Ağrı'da vefat eden öğretmenler unutulmadı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla vefat eden öğretmenleri mezarları başında anarak, karanfil bıraktı ve dua etti.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla vefat eden öğretmenleri mezarları başında anarak, karanfil bıraktı ve dua etti.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, il merkezindeki Şehir Mezarlığında bulunan vefat eden öğretmenlerin mezarlarını ziyaret etti.

Kökrek, beraberindeki şube müdürleri, okul yöneticileri ve öğretmenlerle birlikte, 2015 yılında hayatını kaybeden İstiklal İlkokulu Müdürü Alaettin Akyel'in ve 2022 yılında hayatını kaybeden öğretmen Orhan Kaya'nın mezarlarına karanfil bırakıp, dua etti.

Aile fertleriyle de görüşen Kökrek, burada yaptığı açıklamada, öğretmenlerin, milletin geleceğini şekillendiren, toplumun en saygın meslek gruplarından biri olduğunu söyledi.

Öğretmenler Günü'nün, öğretmenlik mesleğinin önemini ve değerini bir kez daha hatırlatmak için bir fırsat olduğunu belirten Kökrek, şunları kaydetti: "Öğretmenlerimiz, ülkemizin her köşesinde, her türlü zorluğa rağmen, fedakarca görev yapmaktadır. Öğretmenlerimiz, sadece bilgi aktaran değil, aynı zamanda öğrencilerin kişilik, karakter ve ahlak gelişimine katkı sağlayan, onlara hayatı öğreten, geleceğe hazırlayan, rehberlik eden, örnek olan kimselerdir. Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, terörist saldırılara maruz kalarak vatanı ve görevi uğruna şehit olan öğretmenlerimiz ile ebediyete intikal etmiş olan öğretmenlerimizi şükran ve rahmetle anıyorum." - AĞRI