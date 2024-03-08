Ağrı'da Düzenlenen Voleybol Turnuvasıyla Kadınlar Günü Kutlandı

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Evinin Sultanları" adlı voleybol turnuvası düzenledi.

2500 Kişilik Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya, il genelindeki farklı yaş gruplarından kadınlar katıldı. Turnuvada, kadınlar hem spor yapmanın hem de sosyalleşmenin keyfini çıkardı.

Turnuvanın sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak ve Spor Şube Müdürü Turan Tunç verdi.

Din, turnuvada mücadele eden kadınlara karanfil dağıtarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Din, kadınların spora olan ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Kadınlarımızın sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeleri için spora teşvik etmeye devam edeceğiz. Bu tür etkinliklerin kadınlarımızın birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdiğine inanıyorum" dedi. - AĞRI