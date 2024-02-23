Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Üreticileri Bilgilendiriyor

Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gece toplantılarıyla üreticileri bilgilendirmeye devam ediyor.

Sinanpaşa'ya bağlı Düzağaç beldesinde İlçe Müdürü Onur Bostancı ve teknik personellerin katılımıyla üreticilerle buluşup talepleri dinlendi. 'Tarım ve Hayvancılık Desteklemeleri, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, ÇKS Yönetmeliği, Aşılama Çalışmaları, Kooperatif Üyesi Çiftçilere Su Kullanım Hizmet Bedeli Desteklemeleri, Tarla Faresi Mücadelesi' hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Eğitimlerin devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR