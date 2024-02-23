Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Üreticileri Bilgilendiriyor

Güncelleme:

Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, gece toplantılarıyla üreticileri bilgilendirmeye devam ediyor. Düzağaç beldesinde yapılan toplantıda, tarım ve hayvancılık desteklemeleri, toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu, çiftçilere su kullanım hizmet bedeli desteklemeleri gibi konular ele alındı.

Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gece toplantılarıyla üreticileri bilgilendirmeye devam ediyor.

Sinanpaşa'ya bağlı Düzağaç beldesinde İlçe Müdürü Onur Bostancı ve teknik personellerin katılımıyla üreticilerle buluşup talepleri dinlendi. 'Tarım ve Hayvancılık Desteklemeleri, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, ÇKS Yönetmeliği, Aşılama Çalışmaları, Kooperatif Üyesi Çiftçilere Su Kullanım Hizmet Bedeli Desteklemeleri, Tarla Faresi Mücadelesi' hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Eğitimlerin devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sinanpaşa Yerel Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title