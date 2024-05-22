Afyonkarahisar'da Minikler Okuma Bayramı Kutladı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gerçekleştirilen okuma bayramında minikler okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşadı. Bolvadin ilçesinde ki Ceylan Emet İlkokulu'nda okuma bayramı gerçekleştirildi. Minikler okudukları şiirlerle ayakta alkışlandı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gerçekleştirilen okuma bayramında minikler okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşadı.
Bolvadin ilçesinde ki Ceylan Emet İlkokulu'nda okuma bayramı gerçekleştirilen. 1-B sınıfı öğrencileri tarafından gerçekleştirilen okuma bayramına velilerde katıldı. Okuma bayramında minikler okudukları şiirlerle ayakta alkışlanırken, velilerde en az çocukları kadar mutluluk yaşadı. Veliler etkinlik sonrası 1-B sınıf öğretmeni Sümeyra Kocabıyık'a teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR