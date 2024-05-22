Afyonkarahisar'da Minikler Okuma Bayramı Kutladı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gerçekleştirilen okuma bayramında minikler okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşadı.

Bolvadin ilçesinde ki Ceylan Emet İlkokulu'nda okuma bayramı gerçekleştirilen. 1-B sınıfı öğrencileri tarafından gerçekleştirilen okuma bayramına velilerde katıldı. Okuma bayramında minikler okudukları şiirlerle ayakta alkışlanırken, velilerde en az çocukları kadar mutluluk yaşadı. Veliler etkinlik sonrası 1-B sınıf öğretmeni Sümeyra Kocabıyık'a teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR