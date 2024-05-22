Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Minikler Okuma Bayramı Kutladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gerçekleştirilen okuma bayramında minikler okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşadı. Bolvadin ilçesinde ki Ceylan Emet İlkokulu'nda okuma bayramı gerçekleştirildi. Minikler okudukları şiirlerle ayakta alkışlandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gerçekleştirilen okuma bayramında minikler okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşadı.

Bolvadin ilçesinde ki Ceylan Emet İlkokulu'nda okuma bayramı gerçekleştirilen. 1-B sınıfı öğrencileri tarafından gerçekleştirilen okuma bayramına velilerde katıldı. Okuma bayramında minikler okudukları şiirlerle ayakta alkışlanırken, velilerde en az çocukları kadar mutluluk yaşadı. Veliler etkinlik sonrası 1-B sınıf öğretmeni Sümeyra Kocabıyık'a teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bolvadin Emet Etkinlikler Yerel Haberler Eğitim Yerel Güncel Haberler

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

 Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı

 Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı

Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı

 Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı

Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title