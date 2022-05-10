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ADÜ Rektörü Aldemir, üniversite yemekhanesinde öğrencilerle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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ADÜ Rektörü Aldemir, üniversite yemekhanesinde öğrencilerle bir araya geldi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, merkez yemekhanede öğrencilerle bir araya geldi.

SELÇUK, İZMİR (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, merkez yemekhanede öğrencilerle bir araya geldi.

Yemekhaneye gerçekleştirdiği ziyarette, öğrencilerle sohbet eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, öğrencilerin istek ve önerilerini dinledi. Öğrencileri evlatları olarak gördüğünü belirten Rektör Aldemir, her türlü sorunda kendisi ile iletişime geçebileceklerini ifade etti. Öğrenciler ise ADÜ Rektörü Aldemir'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade ettiler. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adnan Menderes Üniversitesi, Selçuk, Aydın, Yerel, Haberler

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