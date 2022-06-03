ADÜ'de spor konuşuldu - Haberler

ADÜ'de spor konuşuldu 26. ADÜFEST Kültür Sanat ve Spor Şenlikleri çerçevesinde Spor Bilimleri Fakültesi'nin düzenlediği söyleşi Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. 26. ADÜFEST Kültür Sanat ve Spor Şenlikleri çerçevesinde Spor Bilimleri Fakültesi'nin düzenlediği söyleşi Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Söyleşiye; ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burçin Ölçücü, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yaşar Şahin ve Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akın Çelik'in konuşmacı olduğu söyleşide; 'Sporda Çocuk Koruma' ve 'Güncel Gelişmeler Işığında Yeni Spor Yasası ve Kulüp Yönetimi 'konuları ele alındı. Söyleşi, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in konuşmacılara teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi. - AYDIN İhlas Haber Ajansı / Yerel Mustafa Kemal Atatürk Selçuk Yerel Haberler

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