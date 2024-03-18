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Adıyaman'da Çanakkale Oratoryosu büyük beğeni topladı

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Adıyaman'da gerçekleşen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programında, öğretmenler ve öğrenciler tarafından hazırlanan Çanakkale Oratoryosu büyük beğeni aldı. Programda, öğretmenlerin seslendirdiği türküler ve öğrencilerin gösterileri duygusal anlar yaşattı. Törene, Adıyaman Valisi Osman Varol, milletvekilleri, vali yardımcıları, kurum müdürleri, STK temsilcileri, polisler, askerler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Adıyaman'da, öğretmen ve öğrencilerin hazırlamış olduğu Çanakkale Oratoryosu büyük beğeni aldı.

Eşsiz kahramanlıkların yaşandığı, vatan ve millet sevgisinin sembolleşerek tarihe "Çanakkale geçilmez" destanının yazıldığı 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı, Adıyaman Şehitliğindeki anma programının ardından konferans salonunda devam etti.

Gerçekleşen programda, Öğretmenler Korosu ve Perre Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan oratorya gösterisinin sunumu yapılırken Çanakkale ruhunu yansıtan duygu yüklü şiirler okunarak ağıtlar yakıldı.

Valilik Konferans salonunda düzenlenen ve yoğun katılımın olduğu programda öğretmenlerin seslendirdiği türküler büyük beğeni aldı. Öğrencilerin yapmış olduğu gösteriler ise zaman zaman duygulandırdı.

Törene, Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti Milletvekili Resul Kurt, CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, vali yardımcıları, kurum müdürleri, STK Temsilcileri ve polisler, askerler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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